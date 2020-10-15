Москва, 15 октября, 2020, 21:31 — ИА Регнум. В Москве уже около миллиона человек перешли на дистанционную работу из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом 15 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Он также отметил, что жители Москвы стали более ответственно относиться к мерам профилактики коронавируса и соблюдать масочно-перчаточный режим. Это можно сказать в том числе и о гражданах старше 65 лет, подчеркнул мэр.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено уже около 348 тысяч случаев заражения коронавирусом, 3942 из которых — за последние сутки. Скончались 5796 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более 268 тысяч человек.