Киев, 15 октября, 2020, 20:31 — ИА Регнум. В «красную зону» по коронавирусу на Украине в настоящий момент попадают сразу восемь областных центров страны.

Moz.gov.ua «Горячая линия» Министерства здравоохранения Украины

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Соответствующее решение принято сегодня, 15 октября, на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в «красную зону» отнесены Харьков, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Черновцы и Чернигов.

Новое эпидемическое зонирование на Украине начнет действовать 19 октября.

Отметим, что ранее в «красную зону» попадали не более 2−3 областных центров Украины, да и то не каждую неделю.

В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, кинотеатров.

Вместе с тем сейчас на Украине действует модель «адаптивного» карантина, при котором решение центральной власти должны еще утвердить на местном уровне. Ранее ни один областной центр не согласился ужесточить карантин, как того требует «красная зона».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня был обнародован анализ Киевской школы экономики, в котором говорится, что до конца года на Украине может быть зафиксировано почти 20 тыс. летальных случаев из-за осложнений, вызванных COVID-19. Также эксперты прогнозируют, что уже с ноября на Украине в день могут фиксировать до 10 тысяч новых инфицированных (сейчас в районе 5−5,5 тыс.)