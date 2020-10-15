Москва, 15 октября, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Выводы ОЗХО по «химатакам» в сирийских городах Алеппо и Саракиб необъективны в силу своей политической ангажированности, сообщили 15 октября в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Комментируя доклады ОЗХО по инцидентам в Алеппо и Саракибе, российское внешнеполитическое ведомство указало, что выводы организации «не подтвердили применения токсичных химикатов, заявленных в первом случае сирийскими военными, а во втором — вооружённой оппозицией и пресловутыми «Белыми касками».

Российское ведомство отметило, что Техсекретариат ОЗХО, по-видимому, намеревался продемонстрировать всему миру «свою «политическую равноудаленность». В первом случае он не стал обвинять Дамаск, во втором — вооружённую сирийскую оппозицию.

«Однако ни о каком «равновесии» не может быть и речи, так как в первом случае проигнорированы представленные, в том числе и российскими военными, неоспоримые доказательства химатаки боевиков в Алеппо, — отметили в МИД РФ. — А во втором лишь подтверждено, что эпизод в Саракибе был очередной «химической» инсинуацией оппозиции».

Напомним, ОЗХО не раз обвиняла Сирийскую арабскую армию в «химатаках», хотя правительственные войска Сирии уничтожили запасы химического оружия.