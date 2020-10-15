Ростов-на-Дону, 15 октября, 2020, 20:22 — ИА Регнум. Компания из Индии вложит в создание завода по глубокой переработке пшеницы и производству нута в Ростовской области 350 млн долларов. Инвестору необходимо предоставить земельный участок, оснащённый инженерной инфраструктурой.

Nstrumenttorg.ru Зерно

Представители компании Star Overseas Ltd. посетили Донской регион в 2019 году и заинтересовались созданием предприятия по глубокой переработке пшеницы в лизин, производству и переработке нута. Совместно с АО «Региональная корпорация развития» была подписана дорожная карта проекта, в которой учтены и форс-мажорные обстоятельства, как, например, пандемия коронавируса, пишет ТАСС.

Компания из Индии обязуется разработать проект завода, технологии, оборудование и финансирование взамен на оснащённый коммуникациями земельный участок. Возобновить диалог с инвестором донские власти планируют до конца 2020 года.