Санкт-Петербург, 15 октября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Пожарные Петербурга локализовали сильный пожар, который возник в здании автосервиса в Приморском районе города. Внутри помещения находятся горючие жидкости.

Https://vk.com/spb_today Пожар в автосервисе Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 19:03 мск с проспекта Испытателей д. 1.

Загорелось 1-этажное здание станции технического обслуживания, размером 10×15 метров.

Огонь охватил здание по всей площади. Внутри здания автосервиса в том числе склад масел и емкость с соляркой.

В 19:37 мск пожар был локализован. Борьба с огнем продолжается.