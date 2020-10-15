Кострома, 15 октября, 2020, 20:07 — ИА Регнум. Все дома с центральным отоплением в Костроме подключили к теплу. Об этом областным властям доложил заместитель главы администрации города Костромы Марк Красильщик, курирующий сферу городского хозяйства.

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Напомним, ранее в областном центре без отопления оставался 61 многоквартирный дом. Часть адресов переключали со старых участков сетей на новые, в большинстве случаев жилища костромичей отключались от тепла из-за повреждений на сетях.

Отопительный сезон в жилом фонде Костромы начался 1 октября. При этом дату начала обогрева всех домов областного центра переносили несколько раз. Горожане выражали в социальных сетях недовольство плохим информированием о новых отключениях. Информация о ремонтных работах и переносах сроков подачи тепла появлялась в приложении «Мой Дом» с задержками, дозвониться до оперативно-диспетчерской службы ТГК-2 костромичам было проблематично.