Киев, 15 октября, 2020, 20:01 — ИА Регнум. До конца года на Украине может быть зафиксировано почти 20 тыс. летальных случаев из-за осложнений, вызванных COVID-19.

President.gov.ua Владимир Зеленский в госпитале для больных коронавирусом

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Об этом говорится в анализе Киевской школы экономики, который обнародован сегодня, 15 октября. Документ цитируют центральные СМИ страны.

Эксперты организации отмечают, что пессимистический сценарий вполне возможен, если власти проигнорируют введение комплексных ограничений в зонах вспышек вируса. Подчеркивается, что уже с ноября в день могут фиксировать до 10 тысяч новых инфицированных (сейчас в районе 5−5,5 тыс.).

В исследовании говорится, что уже через две недели ситуация с COVID-19 может стать критической сразу в семи областях: Харьковской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской, Полтавской, Ровенской и Житомирской. Хотя темп распространения вируса на сегодня удалось стабилизировать в нескольких регионах, но ни в одной области распространение коронавируса не контролируется. Поэтому Украина идет к худшему сценарию, говорят аналитики.

Также специалисты подчеркивают, что Украина сейчас среди стран с самым сложным положением: она седьмая по количеству новых больных и четвертая — по показателю смертности, но при этом по тестированию и выявлению больных коронавирусом — на последнем месте в Европе.

ИА REGNUM напоминает, что на утро 15 октября на Украине зафиксировано 281,2 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки в последнюю неделю составляет 5—5,5 тыс. (антирекорд — 5,8 тыс.). Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 5302 человека, из них за последние сутки — 73.