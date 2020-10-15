Москва, 15 октября, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Характер обвинений, прозвучавших от норвежских властей в адрес России из-за якобы осуществлённых ею кибератак, служит доказательством их полной несостоятельности.

Hakon07 Флаг Норвегии

Об этом сообщила 15 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения в адрес России в кибератаках на норвежский парламент.

Российский дипломат указала на готовность, с которой Осло обвинил Москву в хакерском нападении, не предоставив ни одного доказательства. Учитывая «известный норвежской стороне порядок расследования подобных ситуаций», напрашиваются неутешительные выводы об отсутствии у обвинителей какой-либо аргументации.

Захарова «Если бы были, наверное, они каким-то образом были бы предъявлены или хотя бы озвучены».

Российский дипломат добавила, что у Осло, по-видимому, есть желание «назначить Россию виновной и создать соответствующую атмосферу». Вероятно, Осло не стремится сохранить добрые отношения с Москвой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, норвежский МИД 13 октября обвинил Россию в причастности к кибератакам на парламент Норвегии в августе 2020 г. К этим обвинениям поспешило присоединиться руководство НАТО.