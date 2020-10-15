Киев, 15 октября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Государственная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отправить Харьков и часть Харьковской области в «красную зону» карантина.

Опустевшее кафе

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Об этом вечером 15 октября заявил губернатор региона Алексей Кучер, передает корреспондент ИА REGNUM.

В городах «красной зоны» должна быть запрещена работа общественного транспорта, кафе, ресторанов, торговых центров, развлекательных заведений, а также ограничено посещение учебных заведений.

Предполагается, что ограничения вступят в силу в понедельник, 19 октября.

Напомним, что Харьковская область является с большим запасом лидером среди регионов Украины по заболеваемости коронавирусом. Вместе с тем ранее еще ни один областной центр страны не подчинился решению центральной власти об ужесточении карантина.