Санкт-Петербург, 15 октября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Благодаря Российскому движению школьников сбылась мечта классного руководителя 8 класса школы поселка Первомайское Ленинградской области Олеси Гурковой — она приняла участие в съемках сериала «Золотой папа» и попробовала себя в качестве актрисы. О мечте педагога во время акции РДШ «Мечта учителя», запущенной в преддверии Дня учителя, рассказал один из ее учеников.

Пресс-служба Российского движения школьников Олеся Гуркова во время киносъёмок

Российское движение школьников предложило школьникам рассказать, о чем мечтают их учителя. За неделю в социальных сетях появилось более 2170 постов с хештегом #МечтаУчителя.

Один из них написал ученик МБОУ «Первомайский ЦО» Выборгского района Гоша Черноусов. Он рассказал, что его учительница Олеся Сергеевна, всегда мечтала попробовать себя в роли актрисы и сняться в кино. Об этой мечте узнал режиссер Александр Назаров, снимавший в этот момент сериал «Золотой папа» для телеканала «Россия 1».

Он пригласил Олесю Сергеевну в Смоленск исполнить небольшую роль в сериале и появиться в кадре с известными актерами Федором Добронравовым, Романом Мадяновым и Анной Ардовой.

«Талантливый человек талантлив во всем, но кроме таланта есть еще обязательность и ответственность. Несмотря на отсутствие опыта в актерской профессии, Олеся Сергеевна работала очень собранно, и это говорит о многом. Уверен, что наши дети в надежных руках. Я счастлив, что мы помогли реализовать ее мечту и надеюсь, что она получила интересный опыт. Спасибо Российскому движению школьников, которое организовало эту замечательную акцию и помогло нам встретиться на съемочной площадке», — поделился режиссер сериала Александр Назаров.

«На съемках царит очень добрая рабочая атмосфера, все друг друга поддерживают. Я никогда не думала, что режиссеры так подробно объясняют задачи для актеров. Даже для небольшой сцены, в которой участвовало очень большое количество человек, пришлось снять довольно много дублей, пока не получился нужный результат. Я получила ровно то, что хотела от съемок — почувствовала эйфорию кино и увидела, как выглядит процесс изнутри», — рассказала о своих впечатлениях от сбывшейся мечты Олеся Гуркова.

Также на съемочную площадку смогли попасть активисты Смоленского отделения РДШ. Ребятам показали площадку и рассказали о тонкостях съемочного процесса. Ребята рассказали, что им очень понравилась обстановка, актеры, а сами съемки поразили своим масштабом.

Пресс-служба Российского движения школьников Олеся Гуркова во время киносъёмок

По условиям акции «Мечта учителя» Российское движение школьников исполнит всего три мечты. Однако в ходе акции к исполнению желаний присоединились министр просвещения Сергей Кравцов, который пообщался с учительницей из Нижегородской области, народный артист РФ Игорь Бутман, лично пригласивший учительницу музыки из Самарской области к себе на концерт. Олимпийский чемпион Александр Легков поздравил свою бывшую учительницу и подарил ей экскурсию по Москве. Присоединились к акции и другие медийные личности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект «Образование».