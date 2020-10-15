Бишкек, 15 октября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 15 октября, заявил, что теперь он занимает пост и. о. президента страны. Обращаясь к своим сторонникам, собравшимся в центре Бишкека, политик сказал: «Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня всё встало на свои места. Экс-президент ушёл в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие».

Gov.kg Садыр Жапаров

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