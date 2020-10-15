Ярославль, 15 октября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. До конца 2020 года Ярославская область получит ещё 16 новых машин скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Скорая помощь в Ярославле

В этом году регион уже получил 30 новых автомашин. К концу года в перевозке пациентов будет задействовано 300 автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с ростом числа больных COVID-19, а также сезонной вспышкой ОРВИ, нагрузка на работу станции скорой помощи в Ярославле значительно выросла.