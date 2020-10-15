Тбилиси, 15 октября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Вузы в Грузии должны возобновить работу, как это и планировалось ранее, с 19 октября, но занятия нужно стараться проводить дистанционно. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 15 октября заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

Marco Fieber Здание Тбилисского государственного университета

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"Работу университетов планировалось продолжить с 19 октября. Это решение остается в силе. Рекомендуется проводить процесс удаленно, но, если это невозможно, проводите лабораторные и практические занятия в классах», — сказал Гахария.

Он отметил, что в Грузии начался период адаптации в условиях пандемии, а значит нельзя отказываться от базовых потребностей, в том числе таких, как учеба в школе или работа детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным, опубликованным в Грузии 15 октября, за минувшие сутки в стране выявили 919 носителей коронавируса. Это максимальный показатель за время пандемии.