Санкт-Петербург, 15 октября, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В петербургском Политехе понимают, как важно использовать индивидуальные траектории в процессе формирования профессиональных компетенций обучающихся, и поэтому выстроили гибкую систему обучения в рамках модели «2+2+2» — это четыре года бакалавриата плюс два года магистратуры. Об этом 15 октября заявила Елена Разинкина — проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого (вуз-участник проекта 5−100).

Елена Молчанова ИА REGNUM В СПбПУ создали модель образования формирующую профкомпетенцию студентов

По словам проректора, подготовка высококвалифицированных специалистов — главная задача вуза. Поэтому в Политехническом университете при обучении будущих специалистов используют модель «2+2+2» (2+2 года бакалавриата + 2 года магистратуры).

«Именно такая система позволяет студентам осуществлять выбор индивидуальной образовательной траектории. Она дает возможность получить знания именно в тех областях, которые для студента важны и интересны, и позволяет ему стать более конкурентоспособным на рынке труда», — пояснила Елена Разинкина.

Ключевое преимущество, по ее мнению, это увеличение уровня осознанности по отношению к специальности, что повышает мотивацию к учебе и способствует лучшему усвоению профессиональных знаний.

«В Политехе массово внедрены такие формы персонализации обучения, как: осознанный выбор направленности (профиля) программы: изучение профильных (специализированных) дисциплин; дополнительная мини-специализация: получение дополнительных компетенций из неосновных предметных областей путем выбора треков в рамках модуля мобильности; получение рабочей профессии (SkillsPassport): возможность подготовки к сдаче квалификационного экзамена по рабочей профессии по результатам освоения программ ДПО», — уточнила проректор.

Кроме того, студентов привлекают к участию в проектной деятельности: выбору проектов и тем выпускной квалификации; общеуниверситетским факультативам: учебным курсам по различным направлениям подготовки, которые могут быть выбраны для изучения любыми студентами, обучающимися по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры любых институтов, в том числе для восполнения или углубления знаний при смене направления подготовки.

«Стоит особо отметить такую форму персонализации, как модуль мобильности (Minor), включенный во все образовательные программы. Это элективная (выборная) часть основной образовательной программы бакалавриата (специалитета) или магистратуры, включающая элективы (дисциплины по выбору) из предметных областей, смежных с основной областью профессиональной деятельности, которые позволяют приобрести дополнительные знания и компетенции, расширяя основную программу обучения», — подытожила проректор Политеха.

Общий объем — пять-десять зачетных единиц, период освоения — третий-четвертые курсы бакалавриата (специалитета) и первые-вторые курсы магистратуры.

«До пандемии данный модуль реализовывался по смешанной технологии обучения (Blended Learning), во время — исключительно в дистанционном формате. Он состоит из двух блоков: «Образовательный форсайт» (дисциплины СПбПУ и (или) других университетов, в т.ч. зарубежных, направленные на получение дополнительной мини-специализации, не связанной с основной программой, и реализуемые в формате онлайн-курсов) и «Карьерная адаптивность» (возможность выбора нескольких взаимосвязанных элективов)», — резюмировала Елена Разинкина.

Напомним, проект 5−100 нацелен на максимизацию конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ.