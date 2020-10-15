Кострома, 15 октября, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Директор департамента здравоохранения Костромской области Евгений Нечаев сложил полномочия в связи с «тяжестью» возлагаемых на него обязанностей. Об этом заявил костромской врач и политик Игорь Шевченко.

Adm44.ru Евгений Нечаев

По его информации, профильный департамент может возглавить главврач Окружной больницы Костромского округа No2 Дмитрий Суриков или главврач костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян.

Информацию об уходе Нечаева с поста ИА REGNUM подтвердили несколько источников.

«Действительно, полуофициальная информация о том, что Нечаев с сегодняшнего дня не работает в департаменте здравоохранения и перейдёт на должность главврача городской больницы была. Преемника Нечаева должны объявить сегодня к вечеру», — сказал глава «Ассоциации врачей Костромской области» Сергей Титов.

Заместитель председателя комитета Костромской областной думы по здравоохранению Александр Плюснин полагает, что решению об отставке Нечаева предшествовало недовольство депутатов и главных врачей костромских больниц.

«В последнее время тучи над его персоной сгущались — ряд главврачей больниц и некоторые депутаты выражали недовольство качеством его работы. Думаю, Нечаеву не хватило человеческого отношения в решении каких-то вопросов. Как администратор, который неукоснительно выполняет поручения вышестоящего начальства, он был хорош, ничего не скажешь. Надо было объединить больницы — объединил, надо было кого-то уволить — уволили. Кроме того, недовольство в районах вызвало то, что должности главных врачей районных больниц не согласовывали с главами муниципальных администраций», — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Плюснин.

Как пояснили в департаменте здравоохранения Костромской области, с 15 октября исполняющим обязанности директора департамента выступает Дмитрий Новиков — первый заместитель Нечаева. Интересно, что на сайте городской больницы города Костромы в разделе «руководители» уже появилась карточка с именем Нечаева. Ожидается, что имя нового главы департамента костромичам назовут в ближайшие дни.