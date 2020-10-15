Москва, 15 октября, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Проблема безработицы в Карачаево-Черкесии стоит достаточно остро, и решать ее власти республики намерены с развитием реального сектора экономики. Об этом 15 октября в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеоконференции, доложил глава республики Рашид Темрезов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный в поисках работы

Отвечая на вопрос президента о том, какие «соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации и нужно сделать дополнительно» в плане борьбы с безработицей, Темрезов сказал:

«Конечно же, мы видим [решение] в создании и развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных рабочих мест. Это касается и промышленного производства, и сельского хозяйства. У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма — это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса».

Глава Карачаево-Черкесии также подчеркнул, что к 2023 году при реализации ряда проектов, в том числе по созданию крупного комплекса по выращиванию овец и переработке мяса, продолжению проекта интенсивного выращивания фруктов, строительству горно-обогатительного комбината, развитию горнолыжных курортов и туризма, планируется создать в ближайшее время более трех тысяч рабочих мест.