Москва, 15 октября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с 26 октября ограничит очные занятия. Об этом 15 октябрясообщается на сайте вуза.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Решение принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Будут переведены в дистанционный режим все занятия лекционного типа. Очные занятия студенты смогут посещать не больше трёх дней в неделю.

«Соответствующие изменения будут внесены в программы учебных дисциплин», — говорится в информации.

Новые условия обучения будут применяться не только в учебных корпусах, расположенных в Москве, но также и филиалах в Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.