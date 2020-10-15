Россия и Украина: санкции стоит ослабить в отношении друзей, но не врагов
Москва, 15 октября, 2020, 14:15 — ИА Регнум.Говорить о «готовности к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами»преждевременно, слишком враждебно к России и русским на своей территории настроенаукраинская власть и большая часть элиты, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 15 октября, комментируя информацию овозобновлении импорта продукции двух украинских предприятий в Россию.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поддержал соответствующее предложение премьер-министра Михаила Мишустина, которое тот, в свою очередь, сделал после встречи с украинским политиком Виктором Медведчуком. Путин заявил о готовности «к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами» и предложил считать решениевотношениипродукциидвух компаний «первым шагом в этом направлении».
«Понятно, что санкции или контрсанкции должны применяться разумно и быть не только символическим выражением политической позиции, но и инструментом, способствующим решению той или иной международной проблемы. В данном случае наша задача — поддерживать на Украине политические силы, действующие на благо дружественных отношений между нашими странами, поощрить поддерживающий такой подход украинский бизнес. Одновременно важно усиливать санкционное давление на те украинские политические силы, которые работают на разрыв между нашими странами, на вступление Украины в ЕС и НАТО, а также на тех бизнесменов, кто поддерживает украинских шовинистов и евроатлантистов или сам таким является.
В случае с данной конкретной просьбой Виктора Медведчука и предложением по ней Михаила Мишустина всё делается, насколько я понимаю, именно по этой логике, и это хорошо. Говорить же о «готовности к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами», на мой взгляд, преждевременно — слишком враждебно к России и русским на своей территории настроена современная украинская власть и большая часть элиты. Хотелось бы, наоборот, услышать, что контрсанкции в отношении наших наиболее оголтелых противников из этой страны усиливаются», — отметил Михаил Демурин.