Киев, 15 октября, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал распространенное в социальных сетях и СМИ фото, на котором он и президент Украины Владимир Зеленский обедают с военными, «самым странным фейком в этом году».

President.gov.ua Владимир Зеленский обедает вместе с украинскими военными

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 14 октября, Зеленский и Ермак посетили позиции украинских военных в Донбассе, чтобы вручить награды по поводу дня защитника. Пресс-служба Зеленского, освещая визит, распространила фотографию обеда президента с военными, на которой глава Украины уже ест, а военные сидят рядом без еды и даже без столовых приборов. Оппозиционные политики трактовали фотографию так, что военных по каким-то причинам оставили без обеда.

Ермак опубликовал фото с другого ракурса, на котором видно, что часть военных, как и президент, сидят с едой, а другим за столом обед еще просто не принесли.

«Вы разогнали самый странный фейк в этом году. Год еще не закончился, но уже можно подводить итоги вашей сюрреалистической активности. Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, — это дно. Все остальное, что вы придумывали и разгоняли в течение этого года, даже упоминания не заслуживает по сравнению с этим», — отметил глава офиса Зеленского.

Отметим, что одним из главных инициаторов скандала стала бывшая первый вице-спикер парламента и один из лидеров «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

«Одно дело — критиковать Зеленского за его действия или бездействие. Это вопрос политики, у каждого свои взгляды. Другое дело — когда постит откровенный, тупой и безумный фейк в стиле Russia Today о том, что солдатам не поставили тарелки», — возмутился бывший депутат рады Сергей Лещенко.