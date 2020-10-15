Киев, 15 октября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Если бы киевские власти после государственного переворота 2014 года могли «не отрезать» Донбасс ине «отдать» Крым, они попытались бы удержать их, но ввиду четкой позиции крымчан и донбассцев такого шанса у Киева не было, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 октября, комментируя высказывания депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

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Как сообщалось ранее, Кива заявил, что власти Украины в 2014 году осознанно «отрезали» Донбасс и «отдали» Крым для достижения своих политических целей, а именно — для того, чтобы обеспечить Петру Порошенко победу в первом туре президентских выборов и «легализовать переворот».

«Заявление депутата украинской Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» о том, что власти Украины в 2014 году осознанно «отрезали» Донбасс и «отдали» Крым для достижения своих политических целей, звучат броско, но доверия не вызывают. Конечно, «нет такого преступления, на которое капитал не пошёл бы ради трехсотпроцентной прибыли», а пребывание у власти в постсоветских государствах гарантирует прибыль гораздо большую, и всё же, уверен, мог бы Киев тогда «не отрезать» Донбасс, не отрезал бы, мог бы не «отдать» Крым, не отдал бы. Он, однако, просто не был в силах их удержать.