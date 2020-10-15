Москва, 15 октября, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Учителям, преподающим в 6−11-х классах московских школ, разрешили работать из дома с 19 октября по 1 ноября в связи с дистанционным обучением в этих классах. Об этом ИА REGNUM сообщают сразу несколько источников в столичных школах.

Edu.gov.ru Дистанционное образование

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"После полудня в ряде московских школ прошли оперативные онлайн-совещания руководства школ с педагогическими составами на тему указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе 6−11-х классов на дистанционный формат образования. В ходе совещания учителям 6−11-х классов заявили о том, что им разрешено проводить онлайн-уроки из дома. Также сообщили, что в случае необходимости учитель может проводить онлайн-уроки из школы», — сказал собеседник агентства.

Отмечается также, что руководство школ пообещало обеспечить педагогов всей необходимой техникой как в школе, так и в домашних условиях.