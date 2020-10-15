Сеул, 15 октября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. В сети появились официальные снимки обновлённого большого седана KIA K7 второго поколения. Фото с авто распространила пресс-служба южнокорейского автопроизводителя.

Пресс-служба KIA Обновлённый седан KIA K7

Внешний облик новинки получил не очень большие изменения. Среди них стоит отметить более крупную радиаторную решётку с ячеистой структурой, выполненных в виде «силуэтов чаек». Кроме того, цветовая гамма для авто была расширена двумя серыми оттенками кузова. Они получили названия Interstellar Grey и Steel Grey.

Отмечается, что уже в стартовой комплектации новое авто будет иметь очень богатое оснащение. Уже начиная с базовой версии новое поколение KIA K7 имеет новые настройки подвески, позволяющие более комфортно ездить по неровной дороге, а также уменьшают уровень шума и вибрации. Также автопроизводители снабдили модель электронным ручником и подрулевыми лепестками переключения передач.

Новшествами в автомобиле являются опция ионизации воздуха и функция самостоятельного преодоления перекрестков. Сколько будет стоить авто в компании пока не сообщают.

Ранее компания KIA получила в России Одобрению типа транспортного средства на обновлённый хэтчбек Rio X-Line. В моторной линейке авто будет присутствовать бензиновый движок на 1,4 и 1,6 л, который будет функционировать с механической либо с автоматической коробками передач.

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