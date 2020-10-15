Москва, 15 октября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин видит опасность в снижении трат государства на оборону, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

«По расходам на национальную оборону планируется снижение с 2,7% ВВП до 2−2,5% в 2023 году. Я скоро превращусь в защитника Министерства обороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% — это достаточно заметное сокращение», — заявил Кудрин.

«Я всегда говорил, что 2,8−2,9% — это оптимальный уровень для нашей страны, сейчас у нас выходит на 2,5%», — подчеркнул глава Счетной палаты.

В 2011 году Кудрин лишился поста министра финансов из-за противоречий с президентом Дмитрием Медведевым по оборонным расходам.