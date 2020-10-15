Москва, 15 октября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Компания Toyota объявила о начале продаж в России новой дизельной версии Toyota Fortuner с 200-сильным мотором. Об этом сообщается на сайте компании.

Toyota Toyota Fortuner

Начальная версия внедорожника будет составлять от 3 084 000 рублей. В качестве силового агрегата у новинки будет мощный турбодизельный двигатель на 2,8 л мощностью 200 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Модернизированный мотор получил турбину большего размера.

Toyota Fortuner с дизельным мотором оснащается системой мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также модель обладает брутальным экстерьером и улучшенной управляемостью на высоких и низких скоростях. А для салона предусмотрены новые материалы отделки.

Предлагается новинка в двух версиях — «Элеганс» и «Престиж». За дополнительную плату доступен зимний пакет с дополнительным электрическим отопителем салона и догревателем мотора, а также боковые подножки с серебристыми вставками.

Напомним, в сентябре продажи автомобилей Toyota в России выросли на 20%, до 8494 экземпляров.

Читайте также: Обнародованы результаты продаж Toyota Wildlander в Китае