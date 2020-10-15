Киев, 15 октября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Вопросы налогов по конституции Украины в принципе не могут быть предметом всенародного референдума, заявил 15 октября украинский политик, депутат Рады предыдущего созыва Александр Черненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут

«Но я верю в украинский народ… в его глубокое понимание особенностей фискальной политики и специального режима инвестиционной деятельности в условиях свободной экономической зоны», — саркастически отмечает политик.

Черненко отмечает, что, судя по последним событиям на Украине и инициативам власти, Зеленскому «все можно».

«Судя по количеству антиконституционных заявлений и решений, у нас, наверное, не президент, а «пробник»», — подчеркнул экс-депутат.

ИА REGNUM отмечает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос запланированного на 25 октября всеукраинского опроса — поддерживают ли граждане создание на Донбассе свободной экономической зоны.

До этого соратники Зеленского заявляли, что опрос — это своеобразный «пробник» всенародного референдума, и его результаты не будут иметь юридических последствий.