Вашингтон, 15 октября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Почти две трети акционеров Procter & Gamble на этой неделе оказали усиленное давление на гиганта производства потребительских товаров с целью сократить закупку первичной древесины для изготовления туалетной бумаги Charmin, салфеток Puffs, бумажных полотенец Bounty и прочих бумажных изделий.

(сс) marneejill Леса Канады

Об этом 15 октября сообщает американский финансовый информационный портал MarketWatch.

Около 67% держателей акций проголосовали за предложение группы акционеров под названием Green Century Equity Fund, которое гласит:

«Акционеры просят P&G опубликовать отчет с оценкой того, может ли она увеличить масштабы, темпы и твёрдость своих намерений по остановке вырубки лесов и предотвращению деградации нетронутых лесов в своих цепочках поставок».

По словам инвесторов, результаты голосования являются четким свидетельством того, что, несмотря на неоднократные настойчивые требования топ-менеджмента компании, крупнейшей производитель потребительских товаров делает недостаточно для борьбы с финансовыми угрозами вырубки и деградации лесов.

Голосование проходит на фоне растущего давления на Procter & Gamble со стороны международных групп по защите окружающей среды, включая Stand. earth, Совет по защите природных ресурсов, движения «Друзья Земли» (Friends of the Earth) и Rainforest Action Network, фонда Дэвида Судзуки и Лиги диких земель (Wildlands League) с целью заставить компанию обратиться к проблеме разрушения лесов и примитивных способов производства вырубки деревьев в северных лесах Канады, которые помогают поглощать углерод и являются домом для огромного разнообразия диких животных. Особое внимание было также уделено тропическим лесам Малайзии и Индонезии, где компания закупает пальмовое масло и клетчатку.

Экологические группы встретились с инвесторами, владеющими в общей сложности $90 млрд, или около 30% акций P&G, в том числе с некоторыми представителями крупнейших инвестиционных компаний.

« Есть четкое требование инвесторов о том, что P&G необходимо сделать гораздо больше, чем сейчас, для защиты оставшихся нетронутых лесов мира , — сказала Шелли Виньярд, руководитель кампании по арктическим регионам в Совете по защите природных ресурсов (NRDC). — Это голосование ясно показывает, что акционеры согласны с тем, что P&G делает недостаточно. Теперь перед P&G стоит выбор: будут ли они сотрудничать с нами, чтобы создать более устойчивую цепочку поставок, или столкнутся с еще большим давлением со стороны заинтересованных граждан и их инвесторов ».

В июне этого года NRDC выпустил обновленный отчет «Проблема с изделиями тиссью», в котором была поставлена низкая оценка брендам туалетной бумаги P&G, в том числе Charmin, произведенной из деревьев северных лесов.

« Теперь мы надеемся, что такие бренды P&G, как Charmin, предпримут важные шаги и начнут использовать переработанную бумагу или альтернативные безлесные волокна, чтобы уменьшить их воздействие на северные и другие леса », — сказал Стив Блэкледж, старший директор природоохранной программы Environment America's Research & Policy Center.

Летом этого года компания P&G анонсировала собственную цель по сокращению выбросов парниковых газов на 50% и переходу на 100% возобновляемую электроэнергию к 2030 году и находится на пути к выполнению своих обязательств. Также было заявлено, что компания всё ещё намерена использовать технологии, предполагающие некоторые выбросы, которые невозможно устранить к 2030 году. С этой целью компания объявила о партнерстве с Международным обществом сохранения природы и Всемирным фондом дикой природы для восстановления части мангровых лесов на Филиппинах и помощи в восстановлении погибших в результате пожаров лесов в Калифорнии, а также о других совместных проектах, предназначенных для использования «природы в качестве решения проблем климата».