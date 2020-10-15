Оренбург, 15 октября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В России с 1 октября начался второй этап программы туристического кешбэка. Руководитель туристической консалтинговой компании 1Travel, член Российского союза туриндустрии Владимир Гетман в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что кешбэк 2.0 «куда более продуманнее, собраннее и однозначно результативнее».

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная поляна. Сочи

По словам главы туристической компании, авторы второй версии учли провалы первой серии и внесли существенные корректировки. В качестве положительных моментов Гетман назвал увеличение лимитов по стоимости туров, возможность оформления нескольких турпакетов в один договор. Если раньше туры стоимостью свыше 75 тыс. рублей не имело смысла покупать в одном пакете, так как кешбэк был ограничен 15 тыс. рублей, то сейчас сделали гибкую ставку в 20% от стоимости, но, правда, не более 20 тыс. рублей.

Ранее многим приходилось делить пакеты, брать разные номера и разные даты, оформлять кучу карт, чтобы приобрести достойный отдых в Карелии, например, на большую семью — теперь этой проблемы нет. «Всё оформляется в одном договоре, используется одна карта, никаких проблем и нервотрепок у туроператоров», — сказал член Российского союза туриндустрии.

Также он положительно оценил отмену требования трансферов. «Это основное для меня нововведение, так как многие туристы путешествуют на своем авто, и приобретать в обязательном порядке зачастую дорогостоящие трансферы было гиблым делом — стоимость трансфера, которым ты не пользуешься, примерно равнялась сумме к возврату», — отметил Владимир Гетман.

Он обратил внимание на то, что во второй версии проекта изменили продолжительность путешествия — теперь можно спокойной приобретать туры на выходные (а это один из самых востребованных сегментов) от двух ночей. Примерно 50% запросов первой серии разбивались об эти рифы. Сдвинуты сроки — выбирать тур теперь можно и на новогодние каникулы с полным спокойствием. Путешествие должно быть завершено до 10 января 2021 года. Новогодние туры — львиная доля покупок туристов. Забронировать отель, тур, санаторий или круиз можно до 5 декабря включительно.

«Нет «окна возможностей» в две недели, не надо никуда лететь, бежать и спотыкаться, чтобы купить свой тур — спокойно выбираете и приобретаете. Количество бронирований по одной карте не ограничено. Не надо оформлять карты на каждого из родственников — можно просто приобрести несколько туров на одну карту. Количество поездок в рамках программы не ограничено. Хотите ездить каждый месяц с льготами — а пожалуйста! Можно в ноябре сгонять на Алтай, а на новогодние праздники отправиться в Питер или на родину Деда Мороза. Региональных ограничений больше нет — нет дуристики с набором «куда можно, а куда нельзя». Теперь основное условие — отель должен быть классифицирован согласно законодательству», — отметил Гетман.

Он также сообщил, что ранее по программе кешбэка за туры особой популярностью у оренбуржцев пользовались путешествия в Челябинскую область, Карелию, Санкт-Петербург и на Алтай.

Напомним, срок программы туристического кешбэка продлён до 10 января 2021 года.