Ханты-Мансийск, 15 октября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В двух городах ХМАО — Югорске и Сургуте — наблюдается полная занятость коек для ковидных пациентов. Власти Югры разворачивают резервные койко-места, сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

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О полной занятости ковидных коек в Югорске сообщил глава муниципалитета Андрей Бородкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Рост заболеваемости COVID-19 составил за неделю в городе 139%.

Не осталось свободных мест и в Сургутской окружной клинической больнице, сообщает пресс-служба СОКБ. При необходимости будет задействован резервный фонд, который есть в системе здравоохранения обоих городов.

В департаменте здравоохранения ХМАО отметили, что в резерве в регионе есть более 1400 мест для ковидных больных, готовятся к развёртыванию ещё 250 коек. Если в каком-то городе не будет хватать коечного фонда, то больные с COVID-19 будут доставляться в экстренном случае в другие муниципалитеты.

По информации оперативного штаба ХМАО по борьбе с коронавирусной инфекцией, в регионе на 15 октября в резерве 31,42% свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию.