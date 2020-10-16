Москва, 16 октября, 2020, 04:59 — ИА Регнум. Необходимость страхования рисков заемщиков, согласно новой «Концепции», предложенной ЦБ России, превращает ипотечное страхование в обязательную процедуру. Как реагируют банки на такое обязательство и почему страхование, привязанное к отечественным банкам, может стать более надежной защитой, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

Возможность уже в следующем году появления на российском рынке иностранных страховых компаний вынуждает рассмотреть возможность защиты как отечественного страховщика, так и потребителя страховых услуг. Действительно, компанию, находящуюся где-то за рубежом, будет довольно проблематично привлечь к ответственности по российским правилам и законам.

Об этом говорит опыт, полученный в работе с зарубежными IT-компаниями, работающими на российском рынке и зачастую не желающими признавать российских законов. Но только ли в этом дело или в ипотечном страховании есть и другие подводные камни? Читайте статью Галины Смирновой «Чья бы корова мычала: ростовщики назвали ипотечных заемщиков иждивенцами».