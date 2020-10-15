Берлин, 16 октября, 2020, 01:43 — ИА Регнум. Заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об угрозе обрушения российско-германских отношений прозвучало весьма тревожно. Откуда взялась угроза в таких, казалось бы, конструктивно развивавшихся отношениях между Москвой и Берлином, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пусть даже отношения простых немцев к России и русским гораздо лучше, чем это пытается изобразить официальная немецкая пропаганда, в выборе политического курса Германии основную роль играют другие факторы. Например то, что Германия так и остается под американской оккупацией, включая утверждение Вашингтоном главных политических кандидатур в немецком государстве.

Утверждение это негласное, но от этого не менее действенное, так же, как и переплетение финансовых структур, начавшееся еще задолго до Второй мировой войны. Так стоит ли удивляться тому, как трудно Германии сохранять хорошие отношения с Россией, когда из Вашингтона поступает команда «фас»?

Читайте статью Александра Халдея «Грозит ли обрушение российско-германским отношениям?».