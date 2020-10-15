Бишкек, 15 октября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Решение уйти в отставку на фоне сложившейся в столице Киргизии напряженной общественно-политической ситуации принял президент республики Сооронбай Жээнбеков. Текст его обращения к гражданам страны 15 октября приводит пресс-служба киргизского лидера.

Kremlin.ru Сооронбай Жээнбеков

В обращении указывается, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остается напряженной и, несмотря на то, что Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) утвердил состав правительства, указы о соответствующих назначениях в составе которого подписал Жээнбеков, напряженность не была снята.

«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается», — говорится в сообщении киргизского лидера.

Помимо этого, президент Киргизии отмечает, что текущая ситуация в стране близка к двустороннему конфликту, где с одной стороны будут протестующие, а с другой — военнослужащие и правоохранительные органы, которые обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции, и при этом «неизбежно прольется кровь».

«Дорогие мои соотечественники! Для меня мир в Киргизии, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — также заявляется в обращении Жээнбекова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что указ о назначении на пост секретаря Совета безопасности Киргизии бывшего главы Госкомитета Нацбезопасности страны Кенешбека Дуйшебаеваподписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.