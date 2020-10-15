Варшава, 16 октября, 2020, 00:24 — ИА Регнум. Дискуссия о Нагорном Карабахе, которая прошла в Польше между двумя маститыми политологами, показала удивительное различие подходов дискутировавших. Разгадать эту загадку поможет давний геополитический прогноз, считает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Витольд Репетович, кавказовед, знающий регион не по наслышке, выразил мнение, что ориентироваться необходимо на исторические корни отношений, связывавших Армению и Польшу. Практически Репетович искал доводы в пользу той позиции, к которой склоняются многие страны ЕС и которую громко выразила Франция, осудившая Турцию за вмешательство в армяно-азербайджанский конфликт.

Его оппонент Пшемыслав Журавский вель Граевский подавал факты в совершенно противоположном свете, пытаясь представить конфликт как столкновение военных блоков: НАТО (в лице Турции) с ОДКБ (Армения). Интересно, что вторая точка зрения опирается на прогноз, сделанный в 2009 году американцем Джорджем Фридманом, предрекшим Польше «замещение» уходящей с геополитической сцены России. А каким боком в этом предсказании присутствует Турция?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польше в Закавказье задиристая Турция стала милее Армении».