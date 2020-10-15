Орск, Оренбургская область, 15 октября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области в ДТП пострадали двое детей. Один из них погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

УМВД по Оренбургской области Авария в пригороде Орска

Автоавария произошла утром 15 октябре в пригороде на Никельской объездной трассе. По данным полиции, 33-летний водитель не справилась с управлением, и автомобиль «Рено-Сандеро» опрокинулся с путепровода в кювет.

В салоне машины находились двое детей 2011 года рождения, один из которых не был пристегнут ремнем безопасности. На месте аварии один ребенок погиб, второй ребенок госпитализирован.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, по результатам которой правоохранители примут процессуальное решение.