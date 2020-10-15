Кострома, 15 октября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Костромской области вновь обновился антирекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки. Новую инфекцию за последние 24 часа выявили у 77 человек. Об этом 15 октября сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Павел Соболев ИА REGNUM

Предыдущее максимальное значение фиксировали день назад — 14 октября. Тогда в регионе сообщали о 76 заражённых. За сутки выздоровели 89 костромичей. Всего за время пандемии в Костромской области подтвердили 5 725 фактов заражения.

Накануне о положительном тесте на наличие вируса SARS-CoV-2 сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.