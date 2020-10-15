Москва, 15 октября, 2020, 10:49 — ИА Регнум. Российские педагоги рискуют оказаться в ситуации, когда им придется вести уроки и в классическом формате, и в дистанционном, что только усилит их стресс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил общественный омбудсмен по вопросам образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Отправлять на дистанционное образование нужно с пятого по одиннадцатый классы, — сказал Володарский. — Большинство педагогов, которые преподают в пятых классах, это люди, которые преподают дальше в шестом, седьмом и так до 11-го класса. Получается, что педагоги должны (используя общественный транспорт) доезжать до школы, преподавать пятому классу, потом после этого уходить на дистанционное образование для шестого и других классов».

Как полагает Володарский, это усугубит ситуацию, потому что педагоги будут находиться в большем стрессе.

«Получается, что они будут преподавать и в классическом понимании, и в дистанционной системе. У них будет двойная, если не тройная нагрузка. Что приведет в итоге к стрессовой ситуации. А стресс — это один пагубных инструментов для ослабления иммунитета. И сегодня как никогда надо следить за этим», — добавил омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что перевод учеников 6−11-х классов на дистанционное обучение снизит нагрузку на школьное здание на 50%.