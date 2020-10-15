Ханты-Мансийский район, Югра, 15 октября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском районе Югры появились ещё два IT-стойбища. Ещё 75 тундровиков, которые ранее добирались до полноценного интернет-соединения, а квадроциклах или лодках, получили доступ к современным технологиям, сообщает портал правительства ХМАО «Открытый регион».

Портал правительства ХМАО «Открытый регион» IT-стойбище в Ханты-Мансийском районе

На стойбищах Василия Хорова и Виктора Лозямова установлено спутниковое оборудование и ноутбуки. Сотрудники депинформтехнологий Югры зарегистрировали тундровиков на портале госуслуг и провели семинар по пользованию некоторыми интернет-сервисами. Сейчас в Югре подключено 25 IT-стойбищ.

Как отмечают специалисты, чтобы добраться до стойбищ в Ханты-Мансийском районе, им пришлось потратили два дня на дорогу — они преодолели 1500 км на автомобиле, 25 км на квадроцикле по тайге, 40 км на лодке по реке и прошли 4 км пешком по болотам. Недаром отдалённые территории ХМАО называются «медвежьими углами».