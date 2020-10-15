Новосибирск, 15 октября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Президент РоссииВладимир Путин наградил первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области, первого заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Панферова орденом Александра Невского. Документ размещён на официальном портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Новосибирской области Андрей Панферов

Панферов награждён «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

В новосибирском парламенте уточнили, что орденом Александра Невского награждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане России за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.