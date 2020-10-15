Ярославль, 15 октября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Ярославской области вновь обновлён рекорд осени по количеству новых выявленных случаев коронавируса в сутки. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

За последние сутки в регионе подтверждены 94 новых случая коронавируса. Больше было лишь в конце мая, когда ежедневно фиксировалось более 100 случаев.

Также за сутки подтвердилось выздоровление 92 человек. Общее число инфицированных и выздоровевших за время пандемии в Ярославской области составило 9641 и 8933 человек соответственно.

Власти призывают жителей области более внимательно относится к мерам безопасности: использовать медицинские маски в общественных местах, мыть руки, ограничить контакты.