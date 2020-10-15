Москва, 15 октября, 2020, 09:50 — ИА Регнум. Цифровой рубль позволит Банку России тратит меньше денег на учет и обслуживание наличных ресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Цифровой рубль будет новым средством платежа в дополнение к уже имеющим. Это более удобный, быстрый способ расчета. ЦБ за счет него хочет повысить вовлеченность населения в финансовый рынок, который должен стать доступнее, — сказал экономист. — Но главная особенность в контрольной функции. Цифровые деньги легко будут контролироваться, оборот таких средств платежа легко учесть. Контролировать можно будет не только население и его транзакции, но и бюджетные траты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, в чем необходимость введения цифрового рубля.