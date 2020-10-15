Токио, 15 октября, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mitsubishi представил рестайлинговый Eclipse Cross 2022 модельного года. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба компании.

Media.mitsubishicars.com Обновленный внедорожник Eclipse Cross

В ноябре 2020 года новый Eclipse Cross появится в продаже в Австралии и Новой Зеландии, а в первом квартале 2021 года выйдет на американский авторынок.

Передняя часть новинки получила переработанный дизайн под названием Mitsubishi Dynamic Shield. У модели также появилась новая защита переднего бампера и обновленная световая оптика, которые сделали Eclipse Cross более динамичным.

Салон внедорожника выполнен в черной гамме с серебряными вставками, а сиденья обиты светло-серой кожей. В стандартную комплектацию Eclipse Cross входит новая аудиосистема с подключением к смартфону (SDA) с экраном на восемь дюймов.

В качестве агрегата у новинки все тот же 1,5-литровый бензиновый двигатель MIVEC с непосредственным впрыском и турбонаддувом, который сочетается с вариатором. Кроме того, в будущем появится гибридная версия внедорожника.

Напомним, Mitsubishi Outlander стал самой продаваемой моделью японской марки на российском авторынке в сентябре 2020 года.

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