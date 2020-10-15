Калуга, 15 октября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. 14 октября в Калуге прошло совместное заседание круглого стола Общественной палаты Калужской области и Общественной палаты Российской Федерации на тему: «Об актуальных задачах реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили актуальные задачи стратегии национальной политики

На мероприятие были приглашены федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев, заместитель председателя Законодательного собрания региона Александр Ефремов, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников, председатель Общественной палаты региона Галина Донченкова, руководители общественных и автономных некоммерческих организаций, национальных объединений области и общественные эксперты.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили актуальные задачи стратегии национальной политики

В работе круглого стола участвовали заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин и член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили актуальные задачи стратегии национальной политики

От имени губернатора и правительства области почетных гостей и участников встречи приветствовал Олег Калугин. Он подчеркнул, что тема укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия является одной из важнейших, как для нашей многонациональной страны, так и для отдельно взятой Калужской области, на территории которой проживает 107 этнических групп. Министр акцентировал внимание на важности таких встреч, а также неформального и открытого диалога представителей национальных диаспор, религиозных конфессий и заинтересованных ведомств по наиболее значимым аспектам государственной национальной политики. Он выразил надежду на то, что «на калужской площадке возникнут идеи, которые будут реализованы не только у нас в области, но и в Российской Федерации».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге обсудили актуальные задачи стратегии национальной политики

В рамках круглого стола обсуждалась роль гражданского общества в гармонизации межнациональных отношений и сохранении этнокультурного многообразия. Речь шла о расширении информационно-просветительской деятельности в этой сфере и ходе выполнения комплексного плана реализации государственной национальной политики. Опытом работы поделились руководители национальных и религиозных объединений области.

Отмечалась актуальность деятельности консультативно-совещательных органов на региональном и муниципальной уровнях и необходимость эффективного общественного контроля при осуществлении государственных полномочий в области межнациональных отношений.

По итогам встречи был выработан ряд рекомендаций в адрес правительства РФ. Одно из них касается создания на базе Федерального агентства по делам национальностей Министерства по делам национальностей Российской Федерации, которое должно заниматься на новом, более качественном уровне не только вопросами межнациональных отношений, но и работой с российскими диаспорами, находящимися за рубежом. По мнению участников круглого стола, в настоящее время назрела необходимость решения вопроса социальной адаптации и интеграции мигрантов в российскую нацию. Для этого нужна соответствующая государственная программа. Кроме того, необходимо расширить название профильной комиссии Общественной палаты РФ, которую возглавляет Владимир Зорин. Она должна называться — комиссия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, а также по социальной адаптации и интеграции иностранных граждан.

Также решено обратиться в правительство РФ с предложением о финансировании строительства в Москве Дома национальностей России. Подобный Дом дружбы предлагается создать и в столице региона.

Комментируя эти решения, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин подчеркнул: «Все актуальные задачи этой сферы, в том числе и по интеграции мигрантов, необходимо решать и на уровне государства, и на уровне гражданского общества. И Общественная палата является здесь ярчайшим примером консолидации гражданских сил».