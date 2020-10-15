Санкт-Петербург, 15 октября, 2020, 09:27 — ИА Регнум. Стоимость проезда на 50 линиях маршрутного такси, обслуживаемых одним из крупнейших перевозчиков ОАО «Третий парк», достигла 50 рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутное такси

Как сообщает издание «Фонтанка», повышение стоимости проезда где-то на рубль, а где-то на шесть заметили пассажиры маршрутных такси. Теперь стоимость проезда на них составляет от 40 до 50 рублей.

Изменения, как пояснили в компании-перевозчике «Третий парк», связаны со снижением пассажиропотока из-за пандемии, сопутствующих ограничений, а также с тем, что повышения цен не было с начала года.

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