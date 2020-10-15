Южно-Сахалинск, 15 октября, 2020, 09:16 — ИА Регнум. По итогам рабочей поездки на Сахалин и Камчатку генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение проверить исполнение программы по выделению бесплатных гектаров земли на Дальнем Востоке, а также деятельность ответственного за реализацию программы Минвостокразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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В ходе личного приёма граждан в Южно-Сахалинске был поднят вопрос выделения земельных участков по программе «Дальневосточный гектар».

«Это известная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры по «Дальневосточному гектару». Вы проверьте и мне доложите в двухнедельный срок, как выполняется госпрограмма и что у нас делают чиновники. И куда деньги-то идут, деньги, которые выделяются на эту госпрограмму», — цитирует Краснова «Интерфакс».

Генпрокурор поручил провести проверку на региональном и федеральном уровнях. В ближайшее время сотрудники ведомства приедут на Дальний Восток.

В Минвостокразвития прокуроры по поручению Краснова проверят своевременность доведения денежных средств до получателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году новому селу, создаваемому на ДВ-гектарах в Хабаровском крае, правительство РФ присвоило название «Дальневосточное». В рамках закона о дальневосточном гектаре людям, взявшим гектары, пообещали построить инфраструктуру, проложить дорогу, провести свет. Спустя время жители села пожаловались на крайне некачественную трассу. Сами гектарщики назвали дорогу «пластилиновой».

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Предприниматели Петропавловска-Камчатского благодаря выигранным грантам и полученным субсидиям в 6,5 млн рублей на дальневосточном гектаре открыли ферму по подземному выращиванию клубники.