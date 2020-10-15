Москва, 15 октября, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Генпрокуратура России, потребовавшая изъятия акций «Башкирской содовой компании», в рамках дела, которое рассматривает арбитраж Москвы, уточнила свои претензии. Подробности пока неизвестны, в карточке на сайте суда отмечено, что подано «ходатайство об уточнении размера исковых требований». Первое заседание по спору перенесено на 30 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Soda.ru Башкирская содовая компания

Ответчиками в скандальном деле выступают акционеры БСК, которая производит 85% пищевой соды в России, — АО «Региональный фонд», созданное властями Башкирии, АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия». Третьими лицами в споре участвуют сама БСК, ФНС России, а также АО «Реестр», выступающее держателем реестра акций содовой компании. В качестве иных лиц приглашены прокуратура республики, Росимущество и три физлица, статус которых пока не ясен.

Генпрокуратура требует изъять акции у акционеров, как «из чужого незаконного владения», и передать в собственность государства, зачислив их на счёт Росимущества.

Слушание иска, назначенное на 14 октября, не состоялось. Заседание перенесено на конец месяца.

Как ранее ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин поручил надзорной инстанции разобраться в ситуации с переходом контроля над крупнейшим производителем соды в стране от государства в частные руки. Это происходило после скандала, связанного с протестами экоактивистов против разработки гор-шиханов.

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