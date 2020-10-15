Чита, 15 октября, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Редкое явление обнаружили специалисты ветеринарной службы Забайкальского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в ходе плановой вакцинации в Калганском районе они увидели лошадей с рисунком крыльев на спине.

Фото государственной ветеринарной службы Забайкальского края https://gosvet.75.ru/novosti/188638 «Крылатые» лошади в Забайкалье

«У этих лошадей с обеих сторон отчетливо виден затейливый рисунок, напоминающий крылья. На этом месте шерсть немного длиннее и пушистее», — отметила начальник ветеринарной станции Забайкальского края Наталья Павлушкина.

По её предположению, подобный окрас передаётся по генетической линии и встречается крайне редко. По словам хозяйки лошадей, родителем «крылатых» лошадей является жеребец по кличке Крылатый, взятый в аренду пять лет назад.

«У него тоже можно было разглядеть узор в виде крыльев, но он был не таким отчетливым, как у нынешнего потомства», — отметила она.