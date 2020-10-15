Пенза, 15 октября, 2020, 08:52 — ИА Регнум. В ЗАО «Пензаспецавтомаш» подвели предварительные итоги участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», решение о вступлении в который руководство предприятия приняло в 2019 году. Продукция ЗАО «Пензаспецавтомаш», производимая под товарной маркой Benza, насчитывает более девятисот наименований. Основной вид деятельности — производство программно-аппаратных комплексов для безоператорной выдачи топлива и автоматизированного учета данных, мобильных топливозаправочных станций Benza. На сегодняшний день клиентами компании являются большое количество предприятий и организаций Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Пресс центр РЦК На «Пензаспецавтомаш» повысили производительность труда

Участники рабочей группы при поддержке экспертов федерального и регионального центров компетенций, провели диагностику производственного процесса, выявили ряд потерь разработали и внедрили мероприятия по их устранению. В результате совместной работы был реализован проект «Оптимизация процесса изготовления МТЗС-БМ-40 куб. м».

Как сообщает пресс-служба предприятия, за несколько месяцев работы с экспертами ФЦК и РЦК, в компании произошли значительные изменения — были внедрены инструменты повышения производительности труда: производственный анализ; стандартизированная работа; организация рабочего места по системе 5С; внедрение адресного хранения; оптимизирован процесс изготовления и монтаж трубопровода мобильной заправочной станции.

Пресс центр РЦК На «Пензаспецавтомаш» повысили производительность труда

В частности было разработано и реализовано новое планировочное решение на участке изготовления и монтажа трубопровода, позволяющее сократить перемещения на 81%. Снизились дистанции и время перемещения тары, методом определения оптимального уровня комплектующих, деталей и сборочных единиц, размещаемых на участке изготовления и монтажа трубопровода.

На предприятии проводились обучающие тренинги и в настоящее время инструментам бережливого производства обучены 22 сотрудника предприятия. Сформирован информационный центр начальника производства для визуального управления всеми основными производственно-экономическими и управленческими процессами.

Во время проекта на участках пилотного потока было оптимизировано перемещение объектов в процессе изготовления днищ заправочных станций. Осуществлена доработка незадействованного сварочного стапеля для изготовления карт днищ, что позволило производить операцию по сварке карт непосредственно на участке формовки днищ. Время протекания процессов уменьшилось на 50%, а объем незавершенного производства снизился на 34%.

В проекте силами рабочей группы удалось совершить скачок и в развитии корпоративной культуры. Повысилась вовлеченность работников предприятия в процессы непрерывных улучшений. Налаженные процессы демонстрируют стабильные показатели при соблюдении разработанных стандартов. Поддержка экспертов ФЦК помогла эффективно распределить время и организовывать рабочие места, оптимизировать производственные процессы, управлять затратами и запасами.

Пресс центр РЦК На «Пензаспецавтомаш» повысили производительность труда

На этом работа не закончена — компания планирует продолжать улучшать производственные процессы и транслировать полученный опыт на других производственных участках и подразделениях ЗАО «Пензаспецавтомаш».

По данным министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области, участниками нацпроекта уже стали 30 предприятий различных отраслей экономики, в том числе обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и транспортно-логистического направления деятельности, среди них: АО «Белинсксельмаш», ЗАО «Фанерный завод «Власть труда», АО «Пензенский тепличный комбинат», ООО «Пегас-Авто», АО «ПО «Электроприбор» и др. Заявки на участие в нацпроекте принимаются на сайте Регионального центра компетенций Пензенской области: производительность58.рф