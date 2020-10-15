Челябинск, 15 октября, 2020, 03:45 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы, куда обратилась администрация Магнитогорска и министерство экологии Челябинской области, отказал в удовлетворении иска к Министерству природных ресурсов и экологии РФ. Истцы пытались обжаловать отказ в выдаче заключения о пригодности Магнитогорской городской левобережной свалки для использования как объекта размещения твёрдых коммунальных отходов. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Городская свалка

Истцы требовали обязать министерство выдать заключение о возможности использования Магнитогорской городской левобережной свалки как объекта для размещения твёрдых коммунальных отходов, который был введён в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеет нужной документации. Речь идёт о свалке, расположенной на проезде Санитарный, 16/2 в Магнитогорске.

Ранее Минприроды РФ отказало в выдаче заключения, так как объект «располагается в границах населённого пункта».

Принимая такое решение, министерство учло позицию Росприроднадзора, ППК «Российский экологический оператор», полагавших, что «свалка расположена в границах города Магнитогорск, а также информацию ФГБУ «Рослесинфорг» о невозможности сопоставления земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:1 333 001:770, 74:33:1 333 001:778, 74:33:1 333 001:629 с землями лесного фонда по причине снятия земельных участков с кадастрового учёта».

Суд не нашёл оснований для удовлетворения иска.