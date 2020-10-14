Помпео ушёл от ответа насчёт закрытия посольства в Ираке
Вашингтон, 14 октября, 2020, 23:38 — ИА Регнум. Ирак многое сделал по обеспечению безопасности американских дипломатов в Багдаде, сообщил 14 октября журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
Отвечая на вопрос, будут ли воплощены в жизнь недавние угрозы Вашингтона по закрытию американского посольства в Багдаде из-за небезопасной обстановки в стране, глава Госдепа ответил уклончиво.
Он заявил, что целью пребывания в Ираке сотрудников дипмиссии США является «помощь в построении суверенного, независимого и свободного Ирака». Также он сказал, что Вашингтон старается поддержать «суверенитет и свободу Ирака».
Что касается усилия иракских властей обеспечить безопасность американских дипломатов, то они дали результат: группировки якобы пообещали не нападать.
Напомним, об угрозе со стороны президентской администрации США закрыть американское посольство в Ираке стало известно в конце минувшего месяца.
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