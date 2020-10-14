Ростов-на-Дону, 14 октября, 2020, 23:37 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 16 октября будут введены новые ограничительные меры. Соответствующий документ появился в различных мессенджерах. Его подлинность подтвердили в региональном пресс-центре 14 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Согласно постановлению, пожилые граждане старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции и обращаться за медицинской помощью только в случае угрозы жизни и здоровью. Разрешено ходить за покупками в ближайшие магазины и рынки, выносить мусор, совершать прогулки с учётом обязательного соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Также указан перечь иных уважительных причин для выхода из дома.

Работодателям необходимо треть сотрудников перевести на удалённый режим работы, остальных обеспечить индивидуальными средствами защиты, антисептиками.

В Ростовской области приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации пожилых людей (65+), спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Запрещаются выход транспорта с пассажирами без масок или респираторов, работа ночных клубов, речные прогулки. Должны быть закрыты игровые площадки в торговых центрах, фуд-корты, непродовольственные ярмарки, танцевальные залы. Предприятия общепита теперь будут работать до 22:00 мск, скорректированы требования при проведении корпоративов и торжеств в кафе и ресторанах.

Профессиональные спортивные соревнования смогут посетить 30% зрителей (от общей вместимости площадки), заполняемость залов на выступлении музыкальных или театральных коллективов не должна превышать 40%.

Образовательные организации пока продолжат свою работу в очном режиме. Однако дополнительные и факультативные занятия должны быть переведены в онлайн-формат.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области ежедневно обновляется рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. С начала пандемии на Дону подтверждено уже 25 тыс. 455 случаев заражения коронавирусом. Также не снижается смертность — число летальных исходов достигло 614 человек.