Курган, 14 октября, 2020, 23:16 — ИА Регнум. В Кургане 14 октября 2020 года открылся Центр татарской культуры на улице Уральской, 1. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Открытие Центра татарской культуры прошло в условиях санитарных требований Роспотребнадзора

В торжественном мероприятии приняли участие вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов и заместитель премьер-министра Татарии Василь Шайхразиев.

«Каждый этнос, проживающий в нашем многонациональном регионе, вносит свой вклад в общую культуру, а татары являются вторыми по численности в Курганской области. Люди с большим интересом будут посещать этот центр, узнавать здесь новое для себя, проникаться самобытной культурой своих соседей», — отметил Владислав Кузнецов на открытии центра.

Пресс-служба губернатора Курганской области Экспозиция татар Шатровского района Курганской области

Почётные гости ознакомились с экспозициями центра, в которых представлены быт, обычаи и традиции татар. В курганском Центре татарской культуры планируются кружки для детей и подростков по изучению декоративно-прикладного искусства и татарского языка. Взрослые смогут принять участие в фольклорных коллективах, а также в научно-практических конференциях, культурных, просветительских и праздничных мероприятиях.